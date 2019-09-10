Андрееску после победы на US Open рассказала о дальнейших целях на сезон

Победительница Открытого чемпионата США по теннису канадка Бьянка Андрееску рассказала, что после триумфа не собирается останавливаться на достигнутом и попробует выиграть итоговый турнир WTA в конце сезона.
«Я просто буду продолжать стремиться к большему. Это невероятное достижение, но я ещё не закончила, ещё не удовлетворена. Так что я обновлю свои цели, потому что считаю постановку задач очень важным инструментом. Я пытаюсь придумать, каких ещё целей могу достичь в этом году. Допустим, топ-3. И выиграть итоговый турнир WTA», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.
В решающем поединке 19-летняя теннисистка одолела экс-первую ракетку мира, американку Серену Уильямс, в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлся выход во второй круг на Australian Open — 2019 и на «Ролан Гаррос» — 2019.
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