Андрееску после победы на US Open рассказала о дальнейших целях на сезон

Победительница Открытого чемпионата США по теннису канадка Бьянка Андрееску рассказала, что после триумфа не собирается останавливаться на достигнутом и попробует выиграть итоговый турнир WTA в конце сезона.



«Я просто буду продолжать стремиться к большему. Это невероятное достижение, но я ещё не закончила, ещё не удовлетворена. Так что я обновлю свои цели, потому что считаю постановку задач очень важным инструментом. Я пытаюсь придумать, каких ещё целей могу достичь в этом году. Допустим, топ-3. И выиграть итоговый турнир WTA», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.



В решающем поединке 19-летняя теннисистка одолела экс-первую ракетку мира, американку Серену Уильямс, в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлся выход во второй круг на Australian Open — 2019 и на «Ролан Гаррос» — 2019.

Серена снова провалила финал «Шлема». Ей должно быть стыдно Серена Уильямс опять потерпела крах в финале «Шлема». Теперь её разбила 19-летняя наследница Марии Шараповой.