Чемпионка US Open 2019 Андрееску пропустит турнир WTA в Осаке
Победительница Открытого чемпионата США канадка Бьянка Андрееску и полуфиналистка турнира Белинда Бенчич из Швейцарии не выступят на турнире WTA категории Premier в Осаке (Япония).
Также соревнования пропустит чешка Маркета Вондроушова, которая не играла с Уимблдона из-за травмы левого запястья.
В основной сетке их заменят американка Элисон Риске, представительница Казахстана Юлия Путинцева и Моника Пуиг из Пуэрто-Рико. Следующей в списке запасных идёт россиянка Анастасия Павлюченкова.
В этом сезоне турнир с призовым фондом $ 823 тыс. состоится с 16 по 22 сентября. Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.
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