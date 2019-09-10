Чемпионка US Open 2019 Андрееску пропустит турнир WTA в Осаке

Победительница Открытого чемпионата США канадка Бьянка Андрееску и полуфиналистка турнира Белинда Бенчич из Швейцарии не выступят на турнире WTA категории Premier в Осаке (Япония).

Также соревнования пропустит чешка Маркета Вондроушова, которая не играла с Уимблдона из-за травмы левого запястья.

В основной сетке их заменят американка Элисон Риске, представительница Казахстана Юлия Путинцева и Моника Пуиг из Пуэрто-Рико. Следующей в списке запасных идёт россиянка Анастасия Павлюченкова.

В этом сезоне турнир с призовым фондом $ 823 тыс. состоится с 16 по 22 сентября. Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.