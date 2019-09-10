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Сафин: какой же Медведев плохиш? Очень хороший мальчик, душка

Сафин: какой же Медведев плохиш? Очень хороший мальчик, душка
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин считает, что Даниил Медведев несмотря на порой резкое проявление эмоций вовсе не является плохим парнем в теннисе.

«Какой же он плохиш? Очень хороший мальчик, душка, по нему видно. Сначала он был одним из большинства, а затем стал первым среди молодых. И теперь ему необходимо понять, как с этим жить. Это очень важно. Потому что публику легко настроить против себя, а можно постоянно стебать. Но если ты это делаешь от души, не пытаешься что-то из себя изображать, то тебя примут», — приводит слова Сафина RT.

Напомним, в матче 3-го круга US Open с испанцем Фелисьяно Лопесом россиянин дал зрителям повод относиться к себе негативно. Уже в первом сете он получил предупреждение за неспортивное поведение. Обидно проиграв свою подачу при счёте 3:4, Даниил выхватил полотенце из рук болбоя, который нёс его, по мнению теннисиста, слишком нерасторопно.

Главный арбитр матча, Дамьен Дюмюсуа, за это вынес Медведеву предупреждение, после чего Даниил запустил свою ракетку в его сторону. На этом россиянин не успокоился, подойдя к судье и сказав: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке».

По ходу матча Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали Лопеса, а после одного из проигранных очков в том же сете показал трибунам средний палец – прижав руку к щеке и отвернувшись от вышки так, что судья не мог это увидеть.

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