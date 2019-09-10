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Циципас из-за стресса решил отказаться от социальных сетей

Циципас из-за стресса решил отказаться от социальных сетей
Теннис / ATP 0

Во время пресс-конференции перед матчами Кубка Дэвиса Стефаносу Циципасу был задан вопрос о решении покинуть социальные сети. Президент Федерации тенниса Греции Спирос Занниас хотел отклонить его, но теннисист всё-таки решил дать комментарий по этому поводу.

«Ситуация в социальных сетях стала хаотичной. Я решил на время убрать их из своей жизни. То, что там происходит, вызывает стресс и оказывает излишнее давление», — приводит слова Циципаса sdna.gr.

Последнюю запись в «Твиттере» греческий теннисист оставил 7 сентября.

«Я ухожу, может, увидимся через месяц или год. Адьос, мучачос!» — написал Стефанос.

Пост доступен на странице Циципаса в «Твиттере».

Команда Греции с 11 по 14 сентября проведёт матчи Кубка Дэвиса в третьей европейской группе.

Циципас: мы — поколение соцсетей, но иногда хорошо общаться с реальными людьми
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