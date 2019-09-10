Сафина: Медведев обладает необыкновенной харизмой, этим он покорил американцев

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Динара Сафина прокомментировала поведение российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. По её мнению, уроженец Москвы показал на турнире потрясающий теннис.

«Даниил показал потрясающий теннис. Жалко, конечно, что не смог дожать в пятом сете. Но для первого в жизни финала турнира „Большого шлема“ показать такую игру… Это фантастика! В любом случае, Даниил теперь – звезда первой величины.

Медведев обладает необыкновенной харизмой, этим он и покорил американскую публику. Что касается скандала, который поссорил его было со зрителями Открытого чемпионата, то Даниил уже извинился. Признал, что был неправ в поведении в начале, что его захлестнули эмоции. И на церемонии награждения он ещё раз сказал, мол, ребят, простите, сначала вы вызывали у меня негативные эмоции негатива, а сейчас вызываете любовь. Публике приятно, что он осознал ошибку", – цитирует Сафину «Взгляд».