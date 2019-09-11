Тренер Джоковича: в теннисе подсказки во время матча не работают, как в футболе

Мариан Вайда, после перерыва вновь работающий с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, рассказал о влиянии тренерских подсказок в ходе матчей.

«Стараюсь воспринимать каждую вещь, которую говорят о нём, и помогать ему. Когда мы начали сотрудничать после годичного перерыва, я понял, что это будет нелегко. Даже если мы знаем друг друга, я не был уверен, как всё закончится.

В итоге получилось здорово. Новак вернул себе уверенность, увидел, что мои подсказки в матчах были правильными. Но возможность самому принимать решения — главное для игрока. Тренер не должен решать вместо него. В теннисе это не работает, как в футболе", — приводит слова Вайды Tennis World USA.

После травмы плеча Джокович вынужден был сняться с матча четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису. Соперником Новака был швейцарец Стэн Вавринка, который выиграл первые два сета — 6:4, 7:5 — и повёл в третьем со счётом 2:1, после чего серб прекратил борьбу.