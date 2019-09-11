Сафин — об отношении к деньгам в молодости: у меня «кукушка съезжала»

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин рассказал, как высокие гонорары, которые он стал получать в 20 лет, вскружили ему голову.
«Естественно, глупо врать, что этого не было. Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я её ловил, потом она опять временно меняла своё положение. С годами после многих событий пересмотрел отношение к жизни.
Только заглянув внутрь и приняв себя, можно адекватно воспринимать мир. Всё, что раздражает тебя, — это ты сам», — цитирует Сафина «RT на русском».
Марат также признался, что в начале 2000-х годов соперники не воспринимали россиян всерьёз.
«Мы с Женей Кафельниковым приезжали на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А ещё нам постоянно тыкали на других, говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые», — сказал Сафин.
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