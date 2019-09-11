Корретха: Тони Надаль начал хвалить Рафу, только когда перестал тренировать его

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал финал Открытого чемпионата США, в котором Рафа Надаль обыграл Даниила Медведева.



«Тони сказал, что Рафа играл очень хорошо, и это необычно, потому что он всегда очень строг.



Он понял, насколько хорош его племянник, лишь когда перестал быть его тренером. Что касается матча, то Медведев сумел здорово перестроиться по ходу матча. Не так много игроков, которые могут достичь уровня Медведева, но единственный, кто может справиться с этим, — это Надаль.



Остаётся лишь поздравить Тони и Рафаэля. Годы тренировок, страданий, обучения… Рафа понимал, что должен страдать, вот и всё. Рафа дал на всем жизненный урок того, как он справлялся с любой ситуацией в матче, даже когда доминировал его противник», — цитирует Корретху Tennis World USA.