Вторая сеяная Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хиросиме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Кристину Макхэйл со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.
Вероника 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Кудерметова поспорит с немкой Лаурой Зигемунд (8).
Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.
Хиросима. 2-й круг
11 сентября 2019, среда. 09:15 МСК
101
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
Окончен
0 : 2
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48
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Вторая сеяная Кудерметова победила Лепченко на старте турнира в Хиросиме
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