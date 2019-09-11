Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вторая сеяная Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хиросиме

Вторая сеяная Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хиросиме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Кристину Макхэйл со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Вероника 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Кудерметова поспорит с немкой Лаурой Зигемунд (8).

Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Хиросима. 2-й круг
11 сентября 2019, среда. 09:15 МСК
Кристина Макхэйл
101
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		2  
7 9 		6  
         
Вероника Кудерметова
48
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Вторая сеяная Кудерметова победила Лепченко на старте турнира в Хиросиме
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент