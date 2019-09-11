Т. Надаль: Медведев был ближе к победе, чем Рафа

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, дал краткий анализ финального матча Открытого чемпионата США.
«Думаю, что победа была даже ближе к Медведеву, чем к Рафаэлю. Я полностью понимаю слёзы Рафы после той нервотрёпки, через которую он прошёл. Думаю, он осознавал, что может проиграть», — цитирует Тони La Sexta.
Напомним, Рафаэль Надаль в финальном матче был близок к победе в трёх партиях, однако россиянин Даниил Медведев сумел вернуться в матч и свести его к решающей партии. Уже в пятом сете он имел двойной брейк-пойнт на подаче испанца, однако по итогу всё же уступил — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Таким образом, испанец завоевал свой 19-й титул на турнирах «Большого шлема» и вплотную приблизился к самому титулованному теннисисту в истории Роджеру Федереру (20 побед на мэйджорах).
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