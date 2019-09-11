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Сафин: послал матом тренера перед финалом с Сампрасом на US Open 2000

Сафин: послал матом тренера перед финалом с Сампрасом на US Open 2000
Теннис / Большой шлем 0

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин рассказал, как его готовил тренер Александр Волков к первому в карьере большому финалу — в 2000 году юный россиянин пробился в решающий матч на US Open.

«В то время моим тренером был Александр Волков. Как человек старого поколения, он всего боялся. Перед игрой сказал мне: «Ты только не проиграй в трёх сетах». Меня это очень задело. Я не собирался уступать. Послал его матом… Вышел и сделал то, во что верил», — цитирует Сафина «RT на русском».

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США—2000 Сафин выиграл в трёх партиях у легендарного Пита Сампраса — 6:4, 6:3, 6:3. Матч продлился чуть более полутора часов.

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