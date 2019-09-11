Сафин: послал матом тренера перед финалом с Сампрасом на US Open 2000
Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин рассказал, как его готовил тренер Александр Волков к первому в карьере большому финалу — в 2000 году юный россиянин пробился в решающий матч на US Open.
«В то время моим тренером был Александр Волков. Как человек старого поколения, он всего боялся. Перед игрой сказал мне: «Ты только не проиграй в трёх сетах». Меня это очень задело. Я не собирался уступать. Послал его матом… Вышел и сделал то, во что верил», — цитирует Сафина «RT на русском».
Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США—2000 Сафин выиграл в трёх партиях у легендарного Пита Сампраса — 6:4, 6:3, 6:3. Матч продлился чуть более полутора часов.
Сафин — об отношении к деньгам в молодости: у меня «кукушка съезжала»
Сафин объяснил, почему Шарапова и Кузнецова стали хуже играть
- 11 сентября 2019
-
12:27
-
12:22
-
11:36
-
11:10
-
10:43
-
09:59
-
09:35
-
09:23
-
08:53
-
00:36
-
00:04
- 10 сентября 2019
-
23:53
-
22:35
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
20:57
-
20:27
-
19:26
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:35
-
16:27
-
16:15
-
15:58
-
15:50
-
15:20
-
14:46
-
13:52
-
13:18
-
12:22
-
12:01
-
11:24
-
10:56
Партнерский контент