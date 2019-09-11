Надаль рассказал, как изменил подготовку к турнирам в последние годы

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал о своей подготовке к Открытому чемпионату США.



«В моей подготовке к US Open не было ничего особенного. Я подходил к турниру ровно, готовился ровно так, как и к другим мэйджорам — будь то Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон или «Ролан Гаррос».



Единственное, что я изменил в последнее время, так это то, что всё больше работаю дома и уже в последний момент отправляюсь на турнир», — цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, Надаль стал победителем US Open. В финальном матче он оказался сильнее представителя России Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Успех в Нью-Йорке стал для Надаля 19-м в карьере, если говорть о турнирах «Большого шлема» в принципе. Рекордсменом в истории тенниса по данному показателю является Роджер Федерер, побеждавший на мэйджорах 20 раз.

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