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Д. Макинрой: Медведев может выиграть 6-7 турниров «Большого шлема»

Д. Макинрой: Медведев может выиграть 6-7 турниров «Большого шлема»
Теннис / Большой шлем 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил потенциал российского теннисистка Даниила Медведева, который дошёл до финала Открытого чемпионата США 2019 года. В поединке за титул уроженец Москвы проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

«Единственный вопрос — физика. Он слишком худой. Если он будет справляться с нагрузкой, то ему по силам выиграть 6-7 турниров „Большого шлема“. Он гроссмейстер», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

В рейтинге ATP Даниил поднялся на четвёртую строчку. В 2019 году он стал победителем турниров в Софии (Болгария) и Цинциннати (США), а также впервые квалифицировался на Итоговый чемпионат в Лондоне.

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