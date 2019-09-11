Д. Макинрой: Медведев может выиграть 6-7 турниров «Большого шлема»
Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил потенциал российского теннисистка Даниила Медведева, который дошёл до финала Открытого чемпионата США 2019 года. В поединке за титул уроженец Москвы проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
«Единственный вопрос — физика. Он слишком худой. Если он будет справляться с нагрузкой, то ему по силам выиграть 6-7 турниров „Большого шлема“. Он гроссмейстер», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.
В рейтинге ATP Даниил поднялся на четвёртую строчку. В 2019 году он стал победителем турниров в Софии (Болгария) и Цинциннати (США), а также впервые квалифицировался на Итоговый чемпионат в Лондоне.
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