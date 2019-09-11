Мойя: следующий турнир для Рафы — Кубок Лэйвера. Потом — свадьба

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о планах подопечного на остаток сезона.
«Следующее наше обязательство — Кубок Лэйвера. Затем у Рафаэля свадьба. Что будет дальше? Победа на турнире «Большого шлема» сильно меняет положение вещей, и нам придётся поговорить об этом чуть позже на этой неделе».
Каждый выскажет своё мнение. Сезон был невероятным: в апреле у Рафы были проблемы, но он их преодолел, продолжая играть. Вы должны сделать перерыв, когда вам это нужно, и вам нужно снова обозначить свои цели», — цитирует Мойю Tennis World USA.
Напомним, успех на US Open — 2019 стал для Надаля 19-м в карьере, если говорить о турнирах «Большого шлема» в принципе. Рекордсменом в истории тенниса по этому показателю является Роджер Федерер, побеждавший на мэйджорах 20 раз.
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