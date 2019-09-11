Павлюченкова заменит эстонку Контавейт на турнире WTA в Осаке

19-я ракетка мира Анетт Контавейт отказалась от выступления на турнире WTA категории Premier в Осаке (Япония).



В основной сетке соревнований представительницу Эстонии заменит россиянка Анастасия Павлюченкова. Следующей теннисисткой, которая может пробиться на турнир напрямую, является француженка Кристина Младенович. Она попадёт в основную сетку соревнований в случае отказа одной из участниц.



Напомним, Контавейт снялась с матча третьего круга Открытого чемпионата США со швейцаркой Белиндой Бенчич из-за вирусного заболевания. Сама Бенчич также объявила, что не сыграет на турнире в Осаке. Не приедет в Японию и новоиспечённая победительница US Open канадка Бьянка Андрееску.



Призовой фонд соревнований — $ 823 тыс. Турнир будет проходить с 16 по 22 сентября. Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.