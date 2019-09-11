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Т. Надаль: не считаю Рафу лучшим теннисистом всех времён

Т. Надаль: не считаю Рафу лучшим теннисистом всех времён
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился мыслями о самых сильных теннисистах за всю историю этого вида спорта.

«Лично для меня Рафа не является сильнейшим теннисистом всех времён. Очень сложно выбрать, кто лучший: Федерер, Род Лейвер… Рафа недалеко от них. Но у него средний показатель выигранных турниров «Большого шлема» выше, чем у Федерера. Рафа близок к нему.

Теперь он должен получать удовольствие и вернуться на бой, когда наступит следующий турнир «Большого шлема». В спорте никогда не знаешь, как пойдут дела. Сейчас Рафе нужно наслаждаться моментом, а когда ему предоставится возможность на корте, он должен бороться для достижения поставленной цели», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

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