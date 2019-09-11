WTA огласила список номинанток на звание лучшей теннисистки августа

Стали известны претендентки на звание лучшей теннисистки августа по версии WTA. В итоговый список номинанток вошли три спортсменки: американки Серена Уильямс и Мэдисон Кис, а также канадка Бьянка Андрееску.
Серена в минувшем месяце дошла до финала турнира категории «Премьер» в Торонто (Канада). Разгромная победа в первом круге Открытого чемпионата США над россиянкой Марией Шараповой со счётом 6:1, 6:1 также была добыта в августе.
Для Мэдисон Кис турнир в Торонто сложился неудачно: американка вылетела на стадии первого круга. Однако уже на «Премьере» в Цинциннати (США) спортсменка сумела реабилитироваться. Теннисистка одержала уверенную победу, одолев в финале россиянку Светлану Кузнецову – 7:5, 7:6 (7:5).
19-летняя Андрееску номинирована за победу на домашнем турнире в Торонто. Поскольку Открытый чемпионат США канадка выиграла уже в сентябре, стоит ждать её и в списке номинантов через месяц.
Победитель будет определён путём голосования болельщиков. Оно завершится 14 сентября в 21:59 мск.
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