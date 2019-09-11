Тренер Надаля: после финала Рафа был так измотан, что не смог сам переодеться

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от победы подопечного в финальном матче Открытого чемпионата США с россиянином Даниилом Медведевым – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
«Это просто невероятно. Финал был очень нервным и напряжённым. Одна из самых захватывающих игр, которые когда-либо видел. Медведев сыграл на очень высоком уровне. Мы думали, что он немного устал, но вместо этого он выглядел очень свежим как физически, так и ментально.
Матч был похож на боксёрский поединок. Рафа был измотан после игры, у него были судороги в раздевалке. Он даже не смог надеть одежду, нам пришлось помочь ему. Рафа был как мёртвый», — приводит слова специалиста Ubitennis.
Надаль завоевал 19-й титул на турнирах «Большого шлема» и вплотную приблизился к самому титулованному теннисисту в истории — Роджеру Федереру (20 побед на мэйджорах).
- 11 сентября 2019
-
21:14
-
20:35
-
20:13
-
19:53
-
18:52
-
18:25
-
18:01
-
17:45
-
17:24
-
16:02
-
15:31
-
15:18
-
12:27
-
12:22
-
11:36
-
11:10
-
10:43
-
09:59
-
09:35
-
09:23
-
08:53
-
00:36
-
00:04
- 10 сентября 2019
-
23:53
-
22:35
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
20:57
-
20:27
-
19:26
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:35