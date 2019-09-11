Тренер Надаля: после финала Рафа был так измотан, что не смог сам переодеться

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от победы подопечного в финальном матче Открытого чемпионата США с россиянином Даниилом Медведевым – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.



«Это просто невероятно. Финал был очень нервным и напряжённым. Одна из самых захватывающих игр, которые когда-либо видел. Медведев сыграл на очень высоком уровне. Мы думали, что он немного устал, но вместо этого он выглядел очень свежим как физически, так и ментально.



Матч был похож на боксёрский поединок. Рафа был измотан после игры, у него были судороги в раздевалке. Он даже не смог надеть одежду, нам пришлось помочь ему. Рафа был как мёртвый», — приводит слова специалиста Ubitennis.



Надаль завоевал 19-й титул на турнирах «Большого шлема» и вплотную приблизился к самому титулованному теннисисту в истории — Роджеру Федереру (20 побед на мэйджорах).