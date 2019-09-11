Рублёв открыл ресторан в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублёв после завершения Открытого чемпионата США отправился в Испанию. Спортсмен объявил об открытии собственного ресторана азиатской кухни.



«Наконец-то открыли наш ресторан в Барселоне», — написал Рублёв в своём «инстаграме». Стоит отметить, что официально ресторан начал работать ещё в середине лета, однако посетить его теннисист сумел только сейчас.

Рублёв дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:3, 6:4. Из борьбы россиянина выбил соотечественник Даниил Медведев – 6:2, 6:3. На Открытом чемпионате США Рублёв добрался до четвёртого круга, в котором уступил будущему полуфиналисту – итальянцу Маттео Берретини – со счётом 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).