Зверев: Надаль может ещё десять раз выиграть «Ролан Гаррос», если будет здоров

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём отношении к «большой тройке» — сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.



«Когда Пит Сампрас выиграл 14 мэйджоров, никто не мог приблизиться к нему. Теперь у трёх парней больше титулов, чем у него. Это фантастика! Мы можем больше не увидеть ничего подобного. Они всегда деемонстрируют свой лучший теннис даже в худшие моменты. В этом Надаль и Федерер непобедимы. Джокович и Маррей тоже играют невероятно.



Хочу ли я, чтобы «большая тройка» ушла? Нет. Я хочу попробовать найти способ стать лучше, чем они, победив их на корте. Если Рафа будет здоров, он может выиграть ещё десять Открытых чемпионатов Франции, только если один из молодых парней не навяжет ему борьбу. Может быть, им буду я или Тим.



От Новака тоже никогда не знаешь, чего ожидать, потому что он сделал перерыв, а затем вернулся, включив режим зверя. Когда он играет так, его очень трудно остановить», — приводит слова Зверева Tennis World USA.