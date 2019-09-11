Навратилова оценила шансы Маррея вернуться в топ-10

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась мнением о бывшей первой ракетке мира, британце Энди Маррее, который пытается вернуться на прежний уровень после перенесённой операции на бедре.
«Способен ли Маррей вновь попасть в топ-10 мирового рейтинга? Если он сможет полностью переносить вес тела, двигаться без ущерба для здоровья и играть без боли, как раньше, тогда абсолютно точно способен.
Но если он вновь будет испытывать боль, то не сможет соревноваться с парнями на таком уровне. Он большой парень и много весит, поэтому бёдра и суставы должны работать на сто процентов. В такие моменты они не могут быть готовы на девяносто процентов», — приводит слова Навратиловой Ubitennis.
Напомним, в начале 2019 года Маррей сообщил о готовности завершить карьеру из-за болей в бедре, но затем перенёс операцию и изменил решение.
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