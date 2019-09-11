Экс первая ракетка мира Осака встречается с американским рэпером

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака объявила об отношениях с американским рэпером YBN Cordae. Слухи об этом появлялись в СМИ ещё в апреле нынешнего года после нескольких публикаций теннисистки в социальных сетях.



«Очень приятно, что ты есть в моей жизни. Постоянно учусь у тебя и вдохновляюсь тобой. Кроме того, ты всегда очень хорошо умеешь меня развлекать. Люблю тебя, парень», — написала Осака в своём «инстаграме», прикрепив совместную фотографию.

Наоми Осака потеряла первую строчку мирового рейтинга по итогам Открытого чемпионата США, где она завершила борьбу на стадии четвёртого круга, уступив швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (13) со счётом 5:7, 4:6. В обновлённом рейтинге японка занимает четвёртую позицию. Лидирует австралийка Эшли Барти.