Андрееску рассказала о разговоре с Сереной в раздевалке после финала US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, обыгравшая бывшую первую ракетку мира Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 7:5, поделилась впечатлениями от разговора с американкой после поединка.



«Был очень приятный момент в раздевалке. Серена подошла ко мне после матча, что я очень ценю. Она сказала много тёплых слов обо мне, о том, что я становлюсь очень хорошей теннисисткой и ещё о нескольких вещах. Я бы предпочла держать их в секрете. Уверена, что Серена это тоже оценит. Прежде всего, она очень добрый человек, и, надеюсь, мы сможем видеть её гораздо чаще», — рассказала Андрееску на пресс-конференции, посвящённой победе канадки на Открытом чемпионате США.



Спортсменка отметила, что наибольшую поддержку она получает от своей семьи: «Очень приятно иметь таких замечательных родителей, потому что они по-прежнему относятся ко мне так же, как раньше. Они очень хорошо справляются со всем и помогают мне стоять на своём. Я благодарна им за это», — сказала Андрееску.