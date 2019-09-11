Т. Надаль: в 15 лет Рафа провёл матч со сломанной ракеткой и не заметил этого

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, поделился любопытной историей о матче испанца на юношеском турнире в 15-летнем возрасте.



«Я видел, как мой племянник играл на задней линии. Это была полная катастрофа: он проигрывал со счётом 0:5 не очень хорошему игроку. В этот момент пришёл мой друг, бывший теннисист. Он сказал мне: «Эй! Мне кажется, что ваш племянник играет со сломанной ракеткой». Те, кто играл в теннис, поймут, что со сломанной рамой играть практически невозможно. Скорость мячей всегда гаснет.



Я подошёл к половине Рафаэля и сказал ему: «Послушай, твоя ракетка сломана». Он в ответ: «Чёрт! Да, она сломана. Я поменяю её». Он поменял ракетку, и всё стало по-другому, но в итоге он проиграл — 0:6, 5:7. Поэтому, когда матч закончился, я подошёл к нему и спросил: «Можешь ли ты сказать мне, парень, что после стольких лет игры ты не знаешь, когда ракетка сломана?». И его ответ был очень ясен. Он сказал мне: «Слушай, я так привык, что всегда обвиняют меня, поэтому даже не подумал, что проигрываю из-за ракетки», — приводит слова испанца Tennis World USA.