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Видео: хорватская теннисистка села на шпагат, выполняя удар

Видео: хорватская теннисистка села на шпагат, выполняя удар
Теннис / WTA 0

Эффектный эпизод произошёл в матче за выход в четвертьфинал турнира в Наньчане (Китай) между пятой сеяной соревнований Ребеккой Петерсон из Швеции и представительницей Хорватии Яной Фетт, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

При счёте 5:6 в первом сете шведская теннисистка заработала сетбол на приёме. Фетт, стараясь удержать гейм на своей подаче, завладела инициативой в розыгрыше. Она дважды подряд ударила с лёта, однако соперница сумела отбиться. Петерсон отправила мяч в угол под заднюю линию, заставив Фетт тянуться к нему. Хорватка сумела добраться до мяча, однако у теннисистки поехала опорная нога и спортсменка села на шпагат. Но перед этим она успела провести точный удар, сравняв счёт в гейме.

Видео этого удара, признанного лучшим за день, можно посмотреть в «твиттере» WTA.

Шпагат не помог Фетт одержать победу. Она уступила со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

Источник: WTA

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