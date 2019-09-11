Видео: хорватская теннисистка села на шпагат, выполняя удар

Эффектный эпизод произошёл в матче за выход в четвертьфинал турнира в Наньчане (Китай) между пятой сеяной соревнований Ребеккой Петерсон из Швеции и представительницей Хорватии Яной Фетт, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
При счёте 5:6 в первом сете шведская теннисистка заработала сетбол на приёме. Фетт, стараясь удержать гейм на своей подаче, завладела инициативой в розыгрыше. Она дважды подряд ударила с лёта, однако соперница сумела отбиться. Петерсон отправила мяч в угол под заднюю линию, заставив Фетт тянуться к нему. Хорватка сумела добраться до мяча, однако у теннисистки поехала опорная нога и спортсменка села на шпагат. Но перед этим она успела провести точный удар, сравняв счёт в гейме.
Видео этого удара, признанного лучшим за день, можно посмотреть в «твиттере» WTA.
Шпагат не помог Фетт одержать победу. Она уступила со счётом 6:7 (1:7), 4:6.
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