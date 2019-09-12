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Россиянка Флинк проиграла во втором круге турнира в Хиросиме

Россиянка Флинк проиграла во втором круге турнира в Хиросиме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Флинк не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Хиросиме (Япония), проиграв представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Варвара дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Соррибес-Тормо поспорит либо с японкой Мисаки Дои, либо с австралийкой Зои Хивз (Q).

Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Хиросима. 2-й круг
12 сентября 2019, четверг. 05:45 МСК
Сара Соррибес-Тормо
85
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Варвара Флинк
153
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
Россиянка Флинк победила на старте турнира в Хиросиме
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