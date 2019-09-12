Россиянка Флинк проиграла во втором круге турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Варвара Флинк не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Хиросиме (Япония), проиграв представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.



Варвара дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Соррибес-Тормо поспорит либо с японкой Мисаки Дои, либо с австралийкой Зои Хивз (Q).



Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.

Россиянка Флинк победила на старте турнира в Хиросиме