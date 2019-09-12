Джоковичу может потребоваться операция на плече

Сербский теннисист Новак Джокович пока не решил, необходима ли ему операция на плече, которое беспокоит его в последнее время. Об этом сообщает Essentially Sports.
Именно из-за повреждения левого плеча первая ракетка мира не сумел завершить матч со Стэном Вавринкой на Открытом чемпионате США. Сообщается, что лидер рейтинга в Сербии пройдёт дообследование, по результатам которого и будет принято окончательное решение по поводу операбельного вмешательства.
Следующий официальный турнир, в котором Новак должен принять участие, стартует 30 сентября — Джокович впервые выступит на соревнованиях в Токио. Напомним, действующим победителем соревнований категории АТР 500 является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Кея Нисикори из Японии.
В текущем сезоне Джокович провёл 49 матчей, из которых выиграл в 41. В его активе три трофея, два из которых были добыты на турнирах «Большого шлема» — серб выиграл Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон.
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