Шаповалов продолжает тренироваться под руководством Южного

Канадский теннисист Денис Шаповалов продолжает сотрудничество с экс восьмой ракеткой мира из России Михаилом Южным. Об этом свидетельствует фотография из «инстаграма» 33-го номера рейтинга АТР.

Напомним, их совместная работа началась на турнире в Уинстон-Сейлеме, где канадец впервые с марта выиграл три матча подряд. На Открытом чемпионате США Денис пробился в третий круг, где в пяти партиях уступил Гаэлю Монфису — 7:6 (4), 6:7 (4), 4:6, 7:6 (6), 3:6.



Напомним, 37-летний Южный завершил профессиональные выступления в 2018 году. В его активе 10 выигранных турниров категории АТР и два полуфинала на турнирах «Большого шлема» (US Open 2006 и US Open 2010).

Шаповалов в текущем сезоне провёл 42 матча, 22 из которых выиграл. В его активе нет завоёванных трофеев.