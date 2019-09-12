Шаповалов продолжает тренироваться под руководством Южного

Канадский теннисист Денис Шаповалов продолжает сотрудничество с экс восьмой ракеткой мира из России Михаилом Южным. Об этом свидетельствует фотография из «инстаграма» 33-го номера рейтинга АТР.
Напомним, их совместная работа началась на турнире в Уинстон-Сейлеме, где канадец впервые с марта выиграл три матча подряд. На Открытом чемпионате США Денис пробился в третий круг, где в пяти партиях уступил Гаэлю Монфису — 7:6 (4), 6:7 (4), 4:6, 7:6 (6), 3:6.
Напомним, 37-летний Южный завершил профессиональные выступления в 2018 году. В его активе 10 выигранных турниров категории АТР и два полуфинала на турнирах «Большого шлема» (US Open 2006 и US Open 2010).
Шаповалов в текущем сезоне провёл 42 матча, 22 из которых выиграл. В его активе нет завоёванных трофеев.
- 12 сентября 2019
-
10:51
-
10:14
-
09:59
-
08:23
- 11 сентября 2019
-
23:58
-
23:23
-
22:54
-
22:21
-
22:02
-
21:14
-
20:35
-
20:13
-
19:53
-
18:52
-
18:25
-
18:01
-
17:45
-
17:24
-
16:02
-
15:31
-
15:18
-
12:27
-
12:22
-
11:36
-
11:10
-
10:43
-
09:59
-
09:35
-
09:23
-
08:53
-
00:36
-
00:04
- 10 сентября 2019
-
23:53
-
22:35
-
22:00