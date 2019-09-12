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Свитолина опубликовала детское фото в день своего 25-летия

Свитолина опубликовала детское фото в день своего 25-летия
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своей детской фотографией, отмечая 25-летие.

«Последний раз, когда я была гибкой», — самокритично подписала фото в своём «твиттере» украинка.

Фото доступно в «твиттере» Элины Свитолиной.

В настоящее время уроженка Одессы является третьей ракеткой мира. На завершившемся Открытом чемпионате США она добралась до полуфинала, где уступила Серене Уильямс — 3:6, 1:6. В текущем сезоне украинка провела 44 матча, из которых выиграла в 28 случаях. Завоёванных титулов в 2019 году у неё нет.

Сегодня, 12 сентября, она стартует на соревнованиях категории Premier в китайском городе Чжэнчжоу. Её первой соперницей станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Свитолина отметила возвращение на третью строчку рейтинга WTA
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