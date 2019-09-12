Э. Маррей получил уайлд-кард на «Мастерс» в Шанхае
Двукратный олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей выступит на соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае. Как сообщает пресс-служба турнира в своём «твиттере», шотландец получил специальное приглашение в основную сетку от организаторов.
Напомним, после повторной операции на тазобедренном суставе и затянувшегося восстановления Энди выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. Всего в пяти матчах он одержал две победы, и обе из них пришлись на соревнования категории «челленджер». В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.
Напомним, «Мастерс» в Шанхае, действующим победителем которого является серб Новак Джокович, пройдёт в период с 5 по 13 октября.
Навратилова оценила шансы Маррея вернуться в топ-10
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