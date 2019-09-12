Вторую ракетку мира Плишкову тренирует бывшая теннисистка с Украины

Чешская теннисистка, вторая ракетка мира Каролина Плишкова в очередной раз сменила тренера. На соревнованиях в Чжэнчжоу (Китай) с ней работает бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук.



В своём стартовом матче на соревнованиях категории Premier Плишкова встречалась со словенкой Полоной Херцог. Их матч был прерван из-за непогоды при счёте 6:3, 2:5.



31-летняя Савчук завершила профессиональную карьеру в 2018 году. Её лучшим результатом в одиночном рейтинге WTA является 79-я строчка, в парном — 33-я.



Напомним, Плишкова является второй ракеткой мира В текущем сезоне 27-летняя чешка выиграла три титула — в Истбурне (Великобритания), Риме (Италия) и Брисбене (Австралия). Из 58 проведённых матчей она сумела победить в 45.