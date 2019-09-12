М. Зверев отказался продолжать матч в Стамбуле, чтобы заявиться на другой турнир

Немецкий теннисист Миша Зверев не доиграл свой матч второго раунда на «челленджере» в Стамбуле (Турция) по неоднозначной причине. Немец снялся с игры против Дениса Истомина при счёте 7:6 (9), 2:6, 1:2.
В ходе второй партии Зверев уточнил у судьи, сможет ли он заявиться в квалификацию другого турнира, если снимется в ходе матча с Истоминым. Судья, посовещавшись с супервайзером, заявил, что это не противоречит правилам. Спустя несколько геймов Зверев отказался от продолжения борьбы.
В настоящее время Миша является 293-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летний теннисист провёл 24 матча, в которых одержал лишь шесть побед.
Зверев-старший не сумел пробиться в основную сетку завершившегося US Open. Во втором круге квалификации он уступил Сантьяго Хиральдо из Колумбии.
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