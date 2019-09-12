Джокович рассказал о травме плеча, которая может повлечь операцию

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о восстановлении от травмы плеча, которую он получил в ходе Открытого чемпионата США. Ранее сообщалось, что теннисисту может потребоваться операция.
«Извините, что держал вас в неведении, ребята. Сейчас я прекрасно провожу время со своей семьёй и активно работаю над своим восстановлением. Хочу быть готовым уже к серии азиатских турниров. Моё здоровье всегда будет для меня на первом месте. Как только я буду полностью готов, вы увидите меня на корте.
Буду держать вас в курсе процесса восстановления. Спасибо за все ваши добрые слова», — написал Джокович в своём «твиттере».
В текущем сезоне Джокович провёл 49 матчей, из которых выиграл в 41. В его активе три трофея, два из которых были добыты на турнирах «Большого шлема» — серб выиграл Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон.
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