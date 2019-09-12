36-летняя Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году
Экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.
«Привет, ребята, я рада наконец-то поделиться с вами этой новостью. Увидимся в 2020 году», — написала Ким в своём «твиттере», прикрепив соответствующий ролик.
36-летняя теннисистка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).
О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года, после чего участвовала лишь в ряде турниров для ветеранов. С тех пор бельгийка трижды стала мамой.
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