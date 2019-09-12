36-летняя Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году

Экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.



«Привет, ребята, я рада наконец-то поделиться с вами этой новостью. Увидимся в 2020 году», — написала Ким в своём «твиттере», прикрепив соответствующий ролик.

36-летняя теннисистка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года, после чего участвовала лишь в ряде турниров для ветеранов. С тех пор бельгийка трижды стала мамой.