Халеп анонсировала возвращение в команду Даррена Кэхилла

Шестая ракетка мира Симона Халеп объявила о скором возобновлении сотрудничества с Дарреном Кэхиллом. Напомним, Кэхилл работал тренером румынки в период с 2014 по 2018 год. За это время румынская теннисистка вышла на первое место в рейтинге WTA и выиграла турнир «Большого шлема».



«Привет, ребята. Я бы хотела поделиться с вами одной прекрасной новостью. Спустя год отсутствия я хотела бы объявить о возвращении в мою команду Даррен Кэхилла. Не могу дождаться старта нашего сотрудничества. Увидимся», — заявила Халеп.

Видео доступно в «твиттере» Симоны Халеп.

О прекращении сотрудничества Кэхилла и Халеп стало известно в ноябре 2018 года. Австралиец изначально заявил о том, что пауза будет годичной — Даррен хотел провести время со своей семьёй и отдохнуть от тенниса. Впрочем, о последующем возобновлении сотрудничества именно с румынской теннисисткой не говорилось.



В текущем сезоне 27-летняя Халеп стала победительницей Уимблдона. В 53 проведённых матчах она одержала 40 побед.