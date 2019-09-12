Глава WTA отреагировал на возвращение Клейстерс в спорт после 7-летнего перерыва

Глава WTA Стив Саймон поприветствовал решение экс первой ракетки мира из Бельгии Ким Клейстерс возобновить профессиональную карьеру со следующего сезона.
«Ким Клейстерс входит в число величайших игроков, и её возвращение в тур стало волнующей новостью для семьи WTA и поклонников тенниса по всему миру. Благодаря любви к спорту эта замечательная чемпионка продолжает вдохновлять женщин и мужчин во всех сферах жизни. Она вновь привнесёт свой богатый талант в женский теннис. Я желаю Ким всего наилучшего в следующей главе её спортивной карьеры», — приводит слова Саймона официальный сайт WTA.
36-летняя теннисистка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011).
О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года, после чего участвовала лишь в ряде турниров для ветеранов. Стоит отметить, что у бельгийки трое детей.
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