Глава WTA отреагировал на возвращение Клейстерс в спорт после 7-летнего перерыва

Глава WTA Стив Саймон поприветствовал решение экс первой ракетки мира из Бельгии Ким Клейстерс возобновить профессиональную карьеру со следующего сезона.



«Ким Клейстерс входит в число величайших игроков, и её возвращение в тур стало волнующей новостью для семьи WTA и поклонников тенниса по всему миру. Благодаря любви к спорту эта замечательная чемпионка продолжает вдохновлять женщин и мужчин во всех сферах жизни. Она вновь привнесёт свой богатый талант в женский теннис. Я желаю Ким всего наилучшего в следующей главе её спортивной карьеры», — приводит слова Саймона официальный сайт WTA.



36-летняя теннисистка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года, после чего участвовала лишь в ряде турниров для ветеранов. Стоит отметить, что у бельгийки трое детей.

36-летняя Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году