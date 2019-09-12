Койоль: раньше Медведев был слабее Рублёва и Хачанова, но я видел его потенциал

Директор турнира в Марселе (Франция) Жан-Франсуа Койоль поделился мыслями о прогрессе российского теннисиста Даниила Медведева, поднявшегося на четвёртую позицию рейтинга ATP.



«Я был очень удивлён качеством его игры, тем, как он действовал против Рафаэля Надаля. Его теннис не выглядит очень привлекательным, но это было просто невероятно. Он преуспел, играя в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, но против «большой тройки» у него не было тех же возможностей, поэтому он легко проигрывал.



Я знаю его довольно хорошо, с тех пор, как ему было 15 или 16 лет, потому что он тренируется во Франции. Я знаком с его тренером. Сначала Медведев немного нервничал, но затем стало лучше. Я видел, что у него самый большой потенциал, хотя он был не так хорош, как Андрей Рублёв и Карен Хачанов несколько лет назад. Медведев гораздо более сосредоточен. Он находит разные решения и тактические варианты», — приводит слова Койоля Tennis World USA.