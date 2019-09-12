Медведев отправился в отпуск на курорт в Черногории после завершения US Open
Российский теннисист Даниил Медведев, поднявшийся на четвёртую строчку мирового рейтинга, отправился в отпуск после 23-х матчей, которые он провёл за 41 день.
Теннисист прилетел на курорт Свети-Стефан в Черногории, расположенный на побережье Адриатического моря. «Вне офиса», — написал Медведев в своём «инстаграме», намекая, что впервые за долгое время ему не нужно выходить на корт.
Медведев не смог выиграть Открытый чемпионат США по теннису. В финальном матче россиянин уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и продолжалась 4 часа 50 минут. По итогам турнира Медведев заработал в качестве призовых $ 1,9 млн.
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