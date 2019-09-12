Клейстерс: может быть, через несколько месяцев я пожалею, что решила вернуться

Экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс, объявившая о возобновлении карьеры после семилетнего перерыва, рассказала, как ей далось принятие этого решения.
«Я чувствую, что у меня всё ещё есть время, чтобы снова быть в состоянии играть в теннис. Посмотрим, чем всё закончится. Но это захватывает. Я чувствую, что получила дополнительную энергию, вызов, цель. Я действительно наслаждаюсь этим. Может быть, через несколько месяцев я пожалею об этом.
Мы можем поговорить о начале 2020 года и поразмышлять, где я могу получить уайлд-кард, но если я почувствую в декабре, что не нахожусь даже рядом с той формой, в которой я хочу быть, то я не собираюсь участвовать где-то только ради того, чтобы участвовать. Я хочу чувствовать, что я там, где должна быть.
У меня впереди ещё три с половиной месяца, и я думаю, что мне удастся многое улучшить. С нетерпением жду возможности увидеть, куда это меня приведёт», — приводит слова Клейстерс WTA.
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