Финалист Уимблдона-2018 Андерсон перенёс операцию на колене

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон рассказал о восстановлении после травмы колена. Спортсмену потребовалось хирургическое вмешательство, и теперь он будет проходить реабилитацию.



«Большое спасибо всем вам за очень хорошие сообщения! Их было приятно читать в последние несколько дней, особенно после того, как я покинул хирургическое отделение. Моя команда, доктора и я решили провести процедуру, чтобы помочь моему колену. Всё прошло хорошо, и я с нетерпением жду реабилитации и возвращения на корт», — написал Андерсон в своём «твиттере», опубликовав фотографию из больничной палаты.

33-летний южноафриканец, являющийся финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open 2017, Уимблдон-2018), пропустил «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, а также Открытый чемпионат США. Позднее он заявил, что берёт паузу и больше не сыграет в 2019 году.