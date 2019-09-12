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Финалист Уимблдона-2018 Андерсон перенёс операцию на колене

Финалист Уимблдона-2018 Андерсон перенёс операцию на колене
Теннис / ATP 0

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон рассказал о восстановлении после травмы колена. Спортсмену потребовалось хирургическое вмешательство, и теперь он будет проходить реабилитацию.

«Большое спасибо всем вам за очень хорошие сообщения! Их было приятно читать в последние несколько дней, особенно после того, как я покинул хирургическое отделение. Моя команда, доктора и я решили провести процедуру, чтобы помочь моему колену. Всё прошло хорошо, и я с нетерпением жду реабилитации и возвращения на корт», — написал Андерсон в своём «твиттере», опубликовав фотографию из больничной палаты.

33-летний южноафриканец, являющийся финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open 2017, Уимблдон-2018), пропустил «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, а также Открытый чемпионат США. Позднее он заявил, что берёт паузу и больше не сыграет в 2019 году.

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