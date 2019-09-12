Феррер — о финале US Open Надаль — Медведев: я уснул после второго сета

Бывший испанский теннисист Давид Феррер поделился впечатлениями от финального матча Открытого чемпионата США, в котором его соотечественник Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
«Я посмотрел первые два сета, потом уснул и посмотрел пятый. Это было удивительно, особенно то, что Рафа вернулся после проигрыша в двух сетах, у него было много брейк-пойнтов.
Я думаю, для Надаля важность этого матча была не только в том, что он может выиграть ещё один турнир «Большого шлема», а в том, что он приблизится к Роджеру Федереру на расстояние одной победы.
Мне понравился Медведев, он играл очень агрессивно. Это был его первый финал «Большого шлема», и у него всё было хорошо. Я рад за Рафу, за его семью, и горжусь тем, что он испанец и что я провёл с ним много лет», — приводит слова Феррера Tennis World USA.
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