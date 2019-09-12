Клейстерс — о возвращении в спорт: не думаю, что мне нужно что-то доказывать

Бывшая первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс прокомментировала решение возобновить профессиональную карьеру после семилетнего перерыва.
«Я не думаю, что мне нужно что-то доказывать, но я хочу бросить вызов самой себе и снова быть сильной. Это мой марафон. Именно из-за этого я сказала себе: «Хорошо, давай попробуем».
В течение многих лет мне иногда приходила эта идея, но потом мне казалось, что это невозможно». Давайте посмотрим, смогу ли я привести своё тело в форму, чтобы играть в теннис на том уровне, на котором мне бы хотелось.
Я люблю бросать себе вызовы, мне нравится находиться под давлением. Я удивлена тем, как иногда во время тяжёлой тренировки мне бывает так легко справляться с ней. Принять такой вызов — очень приятное чувство», — приводит слова Клейстерс WTA.
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