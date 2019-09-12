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Навратилова высказалась о возможности участия трансгендеров в женских турнирах

Навратилова высказалась о возможности участия трансгендеров в женских турнирах
Теннис / WTA 0

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась мнением о том, стоит ли допускать трансгендеров до участия в соревнованиях среди женщин.

«Если разрешить трансгендерам выступать в женских состязаниях, у девушек-спортсменок сразу возникнет вопрос: «Подождите, передо мной человек намного больше и сильнее меня, разве это справедливо?»

В некоторых видах спорта есть правила об уровне тестостерона, гормональной терапии, а другие говорят только о самоидентификации. Единственное, что имеет решающее значение, это то, играет ли человек как женщина, или как мужчина. Речь идёт о честности в спорте.

Спорт — это биология, и я просто хочу убедиться, что участвующие в соревнованиях женщины имеют равные шансы, и их не вытеснит кто-то, кто намного сильнее и крупнее их, потому что является трансгендером», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA

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