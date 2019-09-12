Маррей посвятит ближайшие месяцы подготовке к Australian Open

Британец Энди Маррей, который принял приглашение организаторов и выступит на турнире категории АТР 1000 в Шанхае (Китай), рассказал, что главной его задачей по-прежнему является полное восстановление после травмы и подготовка к Australian Open.

«Теперь у меня нет никаких ограничений. Я, конечно, всё ещё немного медленный, учитывая мою былую форму. Но думаю, что в ближайшие четыре-пять месяцев я смогу это исправить.

Начальные этапы реабилитации были очень долгими. Было много ограничений. Просто возвращение к ходьбе требовало уйму времени, а упражнения были невероятно простыми, но через шесть-восемь недель я уже преступил к нормальным занятиям. Снова играл в гольф. Так что динамика пока блестящая», — приводит слова Маррея The Guardian.

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