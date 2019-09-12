Надаль назвал Медведева, Хачанова и Рублёва в числе тех, кто заменит Big 3

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, одержавший победу в Открытом чемпионате США, одолев в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, поделился мнением, кто из теннисистов способен прервать доминирование «Большой тройки».



«Смена поколений предсказывалась в течение многих лет, но она, возможно, развивалась немного медленнее, чем ожидалось. Старая гвардия оказала сопротивление, но некоторые ветераны, такие как Давид Феррер, недавно завершили карьеру. Мы трое (Новак Джокович, Роджер Федерер и я) достигли такого большого успеха за последние 14 лет и всё ещё находимся на вершине рейтинга ATP.



На подходе Даниил Медведев, Александр Зверев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини и Денис Шаповалов. Это огромная группа. Новое поколение уже здесь. Они наделали шум и привлекают много внимания. Несколько игроков из этой новой волны уже входят в десятку лучших, и я предполагаю, что мы будем видеть их всё чаще с каждым годом», — приводит слова Надаля Tennis 365.

