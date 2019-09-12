Медведев: для соперников на корте я «тот неприятный долговязый русский парень»

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, дошедший до финала Открытого чемпионата США, рассказал о тактических моментах, на которые он обращает внимание.
«Я постоянно размышляю о слабых сторонах соперника: «Что сделать, чтобы он не смог отбить мой мяч?» Даже в матче с Новаком Джоковичем, который и сам гениально играет от обороны, я старался сделать меньше ошибок, чем он, и постоянно его тормозил. Думаю, если опросить моих оппонентов, то на корте я «тот неприятный долговязый русский парень». Но победителей не судят», — приводит слова Медведева Vogue Russia.
В финальном матче Открытого чемпионата США россиянин уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча» продолжалась 4 часа 50 минут.
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