Гёргес вслед за Андрееску снялась с турнира в Ухане
25-я ракетка мира немка Юлия Гёргес не выступит на турнире WTA категории Premier в Ухане (Китай), который пройдёт с 22 по 28 сентября.
Её место в основной сетке соревнований займёт француженка Кристина Младенович. Следующей в списке запасных идёт итальянка Камила Джорджи.
Ранее об отказе от участия в Wuhan Open объявили победительница Открытого чемпионата США канадка Бьянка Андрееску и полуфиналистка турнира Белинда Бенчич из Швейцарии.
Призовой фонд соревнований в Китае составляет $ 2,8 млн. Действующей победительницей турнира является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финальном поединке прошлогоднего розыгрыша она уверенно обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
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