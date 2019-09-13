Соболенко разгромила Остапенко на турнире в Чжэнчжоу

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Арина 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн Соболенко поспорит с хорваткой Петрой Матрич, получившей седьмой номер посева.

Чжэнчжоу. Женщины. Второй круг

Айла Томлянович (Австралия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — 6:4, 7:6 (7:1).

Чжэн Сайсай (Китай) — Элисон Риске (США) — 7:5, 6:3.

Турнир завершится 15 сентября.