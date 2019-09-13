Соболенко разгромила Остапенко на турнире в Чжэнчжоу
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.
Арина 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн Соболенко поспорит с хорваткой Петрой Матрич, получившей седьмой номер посева.
Чжэнчжоу. Женщины. Второй круг
Айла Томлянович (Австралия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — 6:4, 7:6 (7:1).
Чжэн Сайсай (Китай) — Элисон Риске (США) — 7:5, 6:3.
Турнир завершится 15 сентября.
Чжэнчжоу. 2-й круг
13 сентября 2019, пятница. 07:00 МСК
75
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
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13
Арина Соболенко
А. Соболенко
Чжэнчжоу. 2-й круг
13 сентября 2019, пятница. 06:00 МСК
8
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
0 : 2
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|3
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46
Айла Томлянович
А. Томлянович
Чжэнчжоу. 2-й круг
13 сентября 2019, пятница. 07:00 МСК
38
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Окончен
2 : 0
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34
Элисон Риске
Э. Риске
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