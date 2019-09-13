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Соболенко разгромила Остапенко на турнире в Чжэнчжоу

Соболенко разгромила Остапенко на турнире в Чжэнчжоу
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Арина 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн Соболенко поспорит с хорваткой Петрой Матрич, получившей седьмой номер посева.

Чжэнчжоу. Женщины. Второй круг
Айла Томлянович (Австралия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — 6:4, 7:6 (7:1).
Чжэн Сайсай (Китай) — Элисон Риске (США) — 7:5, 6:3.

Турнир завершится 15 сентября.

Чжэнчжоу. 2-й круг
13 сентября 2019, пятница. 07:00 МСК
Елена Остапенко
75
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Чжэнчжоу. 2-й круг
13 сентября 2019, пятница. 06:00 МСК
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 1  
6 		7 7  
         
Айла Томлянович
46
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Чжэнчжоу. 2-й круг
13 сентября 2019, пятница. 07:00 МСК
Чжэн Сайсай
38
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Элисон Риске
34
США
Элисон Риске
Э. Риске
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