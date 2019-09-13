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Турнир WTA в Гонконге отложен из-за акций протеста

Турнир WTA в Гонконге отложен из-за акций протеста
Теннис / WTA 0

Женский теннисный турнир в Гонконге отложен из-за массовых акций протеста, которые продолжаются в городе.

«Теннисная ассоциация Гонконга и WTA объявили о решении отложить Открытый чемпионат Гонконга по теннису. Причина — сложившаяся ситуация на территории города», — говорится в заявлении организаторов соревнований.

Напомним, с конца марта 2019 года в Гонконге проходят протестные демонстрации против законопроекта об экстрадиции. В начале августа произошла эскалация конфликта между протестующими и властями.

Женские соревнования в Гонконге должны пройти в период с 7 по 13 октября. Действующей чемпионкой турнира является украинка Даяна Ястремская. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян.

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