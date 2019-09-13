Турнир WTA в Гонконге отложен из-за акций протеста
Женский теннисный турнир в Гонконге отложен из-за массовых акций протеста, которые продолжаются в городе.
«Теннисная ассоциация Гонконга и WTA объявили о решении отложить Открытый чемпионат Гонконга по теннису. Причина — сложившаяся ситуация на территории города», — говорится в заявлении организаторов соревнований.
Напомним, с конца марта 2019 года в Гонконге проходят протестные демонстрации против законопроекта об экстрадиции. В начале августа произошла эскалация конфликта между протестующими и властями.
Женские соревнования в Гонконге должны пройти в период с 7 по 13 октября. Действующей чемпионкой турнира является украинка Даяна Ястремская. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян.
Заявка на Кубок Кремля сдвинута из-за протестных событий в Гонконге
- 13 сентября 2019
-
09:55
-
09:28
-
08:03
-
00:42
-
00:38
-
00:23
- 12 сентября 2019
-
23:50
-
23:21
-
22:55
-
22:13
-
21:34
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:20
-
20:18
-
19:51
-
19:32
-
19:24
-
19:06
-
18:36
-
18:19
-
17:35
-
17:20
-
15:27
-
15:19
-
14:33
-
14:02
-
13:07
-
12:28
-
11:33
-
10:51
-
10:14
-
09:59
-
08:23
Партнерский контент