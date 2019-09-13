Медведев впервые сыграет на турнире в Окленде

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт с 13 по 18 января 2020 года, сообщает Stuff. В нынешнем сезоне уроженец Москвы стал победителем соревнований в Софии (Болгария) и Цинциннати (США).

На прошедшем Открытом чемпионате США Даниил дошёл до финала, где в пяти партиях проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев впервые сыграет в Окленде.

«Я много слышал об Окленде и с нетерпением жду возможности сыграть там. Мои друзья выступали там и рассказывали, как им всё понравилось. Последние несколько недель получились великолепными для меня. В моей игре всё сложилось воедино. Было приятно победить игроков, с которых я долгое время старался брать пример», — сказал Медведев.

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